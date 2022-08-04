Война - день 162: "огневой вал" на Донбассе, новая угроза Харькову и Николаеву

Оперативно о главном за 4 августа

На протяжении 162 дней российских захватчики ведут широкомасштабное вторжение в Украину. Тяжелая ситуация на Донбассе, у Песок и Марьинки (Донецкая область), где оккупанты используют тактику "огневого вала" для продвижения вглубь украинских позиций. О тяжелой ситуации в Песках также рассказал командир отделения отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов. Военный журналист Юрий Бутусов считает, что Украина стратегически побеждает рф, однако на многих участках фронта россия владеет тактической инициативой из-за многократного превосходства в артиллерии. Оккупанты, похоже, готовят новое наступление на Харьков, а также стягивают войска в Херсонскую область для новой атаки на Николаев.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 4 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что следующие судна с зерном были загружены и готовы отплывать.

Информацию за 1 августа можно прочитать в сводке за понедельник: "Война — день 159: оккупанты переключились на Бахмут, обострение в Косово".

Что произошло 2 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье за вторник: "Война — день 160: россияне накапливают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог".

С главными новостями за 3 августа можно ознакомиться в материале за среду: "Война — день 161: тяжелая ситуация на Донбассе и угроза Третьей мировой из-за Тайваня".