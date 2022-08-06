Ракета пробила пятиэтажку: появились фото последствий обстрела Николаева

Россияне начали бить по Николаеву в половину четвертого утра

Совершенно недоброе утро выдалось у жителей сразу нескольких областей. Российские оккупанты за прошедшую ночь успели открыть огонь не только по Днепропетровщине, но и по Николаеву. От ракетных ударов пострадало сразу семь микрорайонов города, есть "прилеты" в жилые дома.

Свежие данные про обстрел российской армией стали известны от мэра Николаева Александра Сенкевича. В личном Telegram-канале чиновник рассказал, что взрывы горожан разбудили поздней ночью, ближе к утру.

Противник даже не делал попыток прикидываться, что пытается бить по каких-то военных объектах. Прицельный огонь велся по жилым домам, в следствие чего пострадала минимум одна пятиэтажка. Часть ракеты попросту разрушила бетонные перекрытия, попав непосредственно в квартиру.

Вот такой "подарок" от россиян попал в жилую квартиру

Снаряд лишь чудом не разорвался на месте, хотя это не спасло жителей квартиры от ранений. Известно, что на данный момент пострадавших двое, они в тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются врачи.

Ответственные специалисты сейчас обследуют поврежденные дома, информация уточняется.

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