Война - день 163: двоякая ситуация на Донбассе, Украина против Amnesty International

Оперативно о главном за 5 августа

Вот уже 163 дня украинские силы обороны ведут борьбу за независимость Украины против российских захватчиков. Донбасс остается горячей точкой войны уже долгое время. ВСУ сумели выбить оккупантов из 2 населенных пунктов в регионе, однако им пришлось отойти с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Донецкая область). Кроме того, россияне формируют ударную группировку на юге Украины. Тем не менее атаки оккупантов на Херсонщине были успешно отбиты. Из-за провалов на фронте россияне продолжают терроризировать мирные украинские города. На этот раз захватчики атаковали Торецк. На политическом фронте в Украине жестко раскритиковали доклад международной организации Amnesty International, в котором говорилось о том, что ВСУ своей тактикой ведения войны против рф якобы создают опасность для гражданских.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 5 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Администрация США официально объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян в стране, сообщает The Hills.

00:00 Трое мирных жителей (двое мужчин и женщина) пострадали в результате обстрела Харькова российскими оккупационными войсками вечером 4 августа. Они госпитализированы и нуждаются в оперативном вмешательстве, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Что произошло 2 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье за вторник: "Война — день 160: россияне накапливают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог".

С главными новостями за 3 августа можно ознакомиться в материале за среду: "Война — день 161: тяжелая ситуация на Донбассе и угроза Третьей мировой из-за Тайваня".

Информацию за 4 августа можно прочитать в сводке за четверг: "Война — день 162: "огневой вал" на Донбассе, новая угроза Харькову и Николаеву".