Ленд-лиз еще придет: спикер InformNapalm рассказал, когда ждать основную помощь от США

На фронте уже успешно применяют переданные США виды техники

Решение о ленд-лизе для Украины президент США Джо Байден подписал еще в начале мая, но программа все еще не начала работу. Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук в интервью "Телеграфу" рассказал, что работать программа начнет только с осени, а до этого поставки предоставляются на более выгодных для Украины условиях — бесплатно.

Макарук отметил, что до начала работы ленд-лиза с начала финансового года в октябре в США поставки осуществляются, в том числе, и за счет американского бюджета. После начала ленд-лиза за многое в его рамках придется платить, ведь это — долгосрочный займ.

Даже без программы поставки в Украину вооружения из-за границы продолжаются и увеличиваются. Макарук приводит в пример боеприпасы — советские образцы заканчивались еще в мае. Украинская армия переходит на калибры НАТО 155мм. Не только потому, что они лучше, но и из-за легкости закупки.

Отход от советских калибров оружия проявляется и на других уровнях. Макарук рассказал, что часть полков начали перевооружаться и пользоваться патронами калибра 5,56. Они не только получают новое оружие и расходники к нему, но и обучаются ведению боя с таким вооружением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США готовят военную помощь для Украины на 1 млрд долларов США — рекордную сумму. О выделении помощи должны объявить через несколько дней, в понедельник 8 августа. Напомним, на бесплатную помощь для Украины были выделены 40 млрд Конгрессом — потратить их планировали до сентября.

Полное интервью читайте по ссылке: Спикер InformNapalm Михаил Макарук: о войне, переговорах, украинском нонсенсе и российском хаосе