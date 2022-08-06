США готовят крупнейший пакет вооружений для Украины - СМИ

США намерены передать Украине больше боеприпасов к HIMARS и NASAMS

США не прекращают поддержку вооружением Украины в ее противодействии широкомасштабной агрессии рф и планируют выделить очередной пакет помощи в сфере безопасности, который составит рекордные 1 миллиард долларов и будет включать боеприпасы для дальнобойного вооружения и бронированные медицинские транспортные машины.

Об этом со ссылкой на три источника сообщает в пятницу, 5 августа, Reuters.

Ожидается, что о выделении этого пакета помощи власти США объявят в понедельник, 8 августа.

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что президент США Джо Байден еще не подписал данный пакет вооружений и он еще может быть пересмотрен как по стоимости, так и по наполнению.

Вместе с тем в нынешнем виде он предполагает предоставление Украине боеприпасов для РСЗО HIMARS, боеприпасов для зенитно-ракетных систем NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113 общей стоимостью в 1 миллиард долларов.

Как сообщалось, США раннее объявили о планах передать Украине еще одной партии ракетных систем залпового огня HIMARS, которые успешно помогают украинцам защищать свои земли от российских оккупационных войск и уничтожать важные объекты противника.