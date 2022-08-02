"Превратят ночь в день": украинские артиллеристы получат дополнительную помощь от США

Американские политики продолжают помогать нашей армии противостоять российским оккупантам

Министр обороны Украины Алексей Резников отчитался о получении очередного транша военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Как отметил чиновник, в рамках выделенных 550 миллионов долларов для поддержки ВСУ в войне с россией вскоре будет отправлено два важных комплекта вооружения. Судя по всему, в реальность воплощаются недавние обещания Резникова после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом глава украинского Минобороны сообщил в личном Twitter, ссылаясь на пресс-релиз Белого Дома. По словам Алексея Резникова, таким шагом Штаты еще больше укрепляют безопасность восточного фланга Североатлантического Альянса в Европе.

"Наши артиллеристы готовы превратить ночь в день, чтобы выгнать российских захватчиков из Украины!" — заверил министр, рассказывая о готовящемся пакете помощи.

Он должен включать в себя неназванное количество ракет для систем HIMARS, которые стали для врага синонимом страха, а также 75 тысяч снарядов для 150-миллиметровой артиллерии.

Резников также считает, что подобная помощь США является отличной демонстрацией поддержки демократического режима в Европейском Союзе, частью которого стремится стать Украина. Министр поблагодарил за предоставленное вооружение президента Джозефа Байдена, своего коллегу из Пентагона Ллойда Остина, а также всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину в борьбе с рф.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, к сожалению, Украина вряд ли получит все вооружение от США, на которое рассчитывала изначально. Прежде всего речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, подходящим для систем HIMARS. Один подобный снаряд мог бы позволить украинской армии достать до Крымского моста. Однако в Вашингтоне опасаются, что россияне расценят это как попытку начала Третьей мировой войны.