Спикер InformNapalm Михаил Макарук: о войне, переговорах, украинском нонсенсе и российском хаосе

Михаил Макарук оценил обстановку на фронтах российско-украинской войны и международную ситуацию

Август начался неспокойно для Украины и мира в целом. Россияне активизировались на Донбассе, мощно атакуя на востоке Донецкой области.

При этом ходят слухи о возможной подготовке рф нового наступления на Харьков, на Киев.

Не утихают ракетные обстрелы. На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без переговоров россии и США мира в Украине не будет.

А Украина, в свою очередь, хочет добиться прямых переговоров с руководством Китайской Народной Республики (КНР), поскольку Пекин имеет серьезное влияние на россию.

Правда, Китай не особо стремиться помочь остановить войну, которую называет "украинским кризисом".

Зато он раскочегаривает ситуацию в районе Тайваня, начав там в четверг, 4 августа, военные учения.

Такой себе ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

О ситуации на фронтах российско-украинской войны, а также о волнах, идущих от нее и захлестывающих мир, "Телеграф" побеседовал со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm, бойцом ВСУ Михаилом Макаруком.

Мы сделали невозможное!

– Какие выводы можно сделать на шестом месяце полномасштабной войны?

– Можно смело говорить об украинском нонсенсе. Мы сделали невозможное! Все аналитики – западные, отечественные – говорили, что при массированном нападении россии на Украину, с использованием ракетно-бомбовых ударов, авиации, дай бог нам закрепиться по линии Днепра и не сдать Киев. В итоге мы отбросили оккупантов из Киевской, Черниговской, Сумской областей. Отодвинули от Харькова. Даем бой на Донбассе. Россияне не взяли ни одного облцентра, кроме Херсона. Они стратегически полностью провалились. А от ВСУ общество теперь требует большего. При этом надо понимать, что мы воюем против второй армии мира. Как бы убого она периодически не выглядела, по количеству техники и живой силы противник превосходит нас в разы. Однако мы даем им отпор.

Ну, а чтобы успехов на фронте было больше, некоторым надо не разглагольствовать об их необходимости, не требовать чего-то от ВСУ, а максимально помогать армии или идти в армию. Тогда, думаю, будут лучшие результаты.

– Немаловажным фактором ведь является и соответствующее вооружение…

– Безусловно! И тут есть вопрос, в том числе, к нашим предприятиям, даже частным. Они могут изготавливать не только вооружение и боеприпасы, но и заниматься модернизацией тех или иных образцов.

Получение зарубежного вооружения продолжается. И наращивается. Уже в мае у нас фактически не было советских боеприпасов. Выстреляли все запасы. К примеру, те же снаряды 152-мм уже даже закупаться не будут. Они отжили свое. Мы перешли на боеприпасы натовского образца – 155-мм. И потому что они лучше. И потому что их легче закупить, ведь они изготовляются многими странами.

Мы отходим от советского вооружения в принципе. Я знаю, что некоторые полки начали перевооружение стрелковым оружием. Вместо патронов 5,45 мм (советская классика) мы переходим на патроны калибра 5,56 мм – натовского образца. Это значит, что ВСУ получают оружие западного образца. Плюс – соответствующие боекомплект, ЗИП (запасные инструменты и приборы), прочие девайсы. И они обучаются ведению боя, уже практикую его, с этим вооружением.

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– В тему вооружения — не все понимают принцип работы ленд-лиза. Соответствующий документ был подписан президентом США еще в мае, но ленд-лиз пока так и не заработал. С чем это связано?

– Ленд-лиз заработает с нового финансового года, который в США начинается в октябре. В данный момент американцы предоставляют нам вооружение и боеприпасы бесплатно. По некоторым программам, за счет своего бюджета. А ленд-лиз – это долгосрочный займ. И нам придется за многое, что будем получать в его рамках, платить.

Противник теряет важные позиции

– Что сейчас происходит на фронте и как в ближайшее время могут развиваться там события?

– Уже пошли определенные контрнаступления даже на тех участках фронта, где противник имеет значительное численное преимущество. Изюмская группировка российских оккупационных войск (по некоторым данным, около 30 тысяч) – это несколько европейских армий. И вчера они как-то потеряли два довольно интересных населенных пункта.

То же самое происходит в районе Славянского направления, Запорожского.

Сейчас враг концентрирует ударные группы в Херсонщине и Мелитополе. Вероятно, хотят пойти на Кривой Рог, на Николаев, на Запорожье.

При этом противник теряет важные позиции, не может выбить ВСУ с плацдарма возле реки Игнулец в Херсонской области, где наши военные хорошо закрепились.

В данный момент россияне пытаются еще раз начать массированное наступление. Чтобы максимально захапать, а потом принудить нас к переговорам на своих условиях. Однако они получают и продолжат получать хороших "лещей". И отправятся домой в пакетах.

– Много говорилось о необходимости деоккупировать, прежде всего, Херсонскую область. И даже анонсировалось контрнаступление там. Но пока активного продвижения не видно. С чем это связано?

– На самом деле, продвижение есть, ряд населенных пунктов уже освобожден. Но – да, мы продвигаемся медленными темпами. По той причине, что мы же не москали – мы не будем стирать населенные пункты с лица земли, класть тысячами своих гражданских и военных. Наша армия в этом смысле очень отличается от российской. Сколько разговоров было – вот, ВСУ отошли от Северодонецка и Лисичанска! Да, отошли. Но сберегли личный состав. Тогда как россияне в районе только Лисичанска понесли такие потери, от которых до сих пор отойти не могут.

К примеру, там мы спалили три их танковых батальона. Не говоря о пехоте. Это колоссальные потери.

Мы же отошли на заранее приготовленные – укрепленные – позиции. А что россияне? После Лисичанска они ничего важного в стратегическом смысле не взяли.

Положить три танковых батальона за районный центр, кучу пехоты! Это "гениальность" армии. Дай бог рашке побольше таких полководцев!

Об американском возвращении, венгерских играх и геополитических российских разбойниках

– Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, подчеркнул, что если россия победит Украину – это будет началом Третьей мировой войны, в мире будет хаос. Согласны ли с данными заявлениями?

– Абсолютно согласен. Не секрет, что россия после Украины намерена взяться за Молдову, Балтийские страны, Польшу, Казахстан. Об этом, кстати, недавно говорил второй президент Украины Леонид Кучма. При этом указанные страны уже вплетены не советскую геополитическую структуру, а в другие. Те же Польша и страны Балтии являются членами НАТО и ЕС. А тот же Казахстан тесно связан с британскими корпорациями.

Попытка перестройки такого мира, возможно, покажет, что управа на таких идиотов и геополитических разбойников как россияне, всё же есть.

И в этом смысле весьма адекватным был визит представителя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Этот шаг, совершенный в пику Китаю, несмотря на все его угрозы, показал, что есть еще страны, которые могут прийти – и показать, на что они способны. Как КНР не бряцала оружием, Пелоси свой визит совершила. Тем самым показав, что старая добрая Америка времен "холодной войны" никуда не делась.

– Понимает ли мир угрозу хаоса, которую несет россия?

– Понимает. Но не весь. Впрочем, даже до его далеких уголков, похоже, доходит, что разрушение мирового порядка непонятными квазиобразованиями типа россии приводит к всеобщему хаосу. Те же африканские страны полностью зависимы от программ продовольственной безопасности ООН. А это, в свою очередь, зависит от поставок зерна в те или иные страны. А зерно сейчас нормально доставлять не получается из-за российской агрессии против Украины. Потому Зеленский тем же африканцам в очередной раз напомнил обо всех этих взаимосвязях. И я считаю это правильным. У стран Африки – немало голосов в ООН. И не нужно их отдавать россии или воздерживаться от важных голосований. Пора иметь свою позицию. Ориентированную на благополучие той же Африки, а не на обречение ее на продовольственный кризис, как делает россия.

– Как оцениваете заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что без переговоров россии и США мира в Украине не будет?

– Орбан – никто. Это лишь шавка, которая отрабатывает деньги Кремля уже не один год. Пытаясь при этом оставаться при власти. Не секрет, что и националистическая венгерская партия "Йоббик", известная пророссийскими взглядами, также выстроена за российские деньги и газпромовские закрома.

При Орбане Венгрия имеет территориальные претензии абсолютно ко всем своим соседям. Просто один кгбшный дурачок из Кремля нашел другого подобного дурачка из Будапешта. Так что слова такого клоуна как Орбан можно воспринимать как угодно, только не серьезно.

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– При каких условиях станут возможны реальные переговоры, реальное прекращение войны?

– При победе Украины. При полной деоккупации всех украинских территорий, включая Донбасс и Крым. При подписании акта капитуляции рф. При постепенной выплате россиянами репараций нашей державе.