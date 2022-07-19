Оккупанты понесли огромные потери в боях за Северодонецк и Лисичанск: Резников назвал количество

Продвижение оккупантов далось им огромной ценой

Попытки штурмовать Северодонецк и Лисичанск для российских оккупантов обернулись колоссальными потерями.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии, организованной Atlantic Council, во время боев за эти два города в Луганской области украинские военные ликвидировали более 10 тысяч российских захватчиков.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", — сказал он.

По словам Резникова, в это число входит около 8-9 тысяч солдат российской армии, а еще две тысячи составляют боевики т.н. "лнр".

Помимо огромного числа убитых, захват Северодонецка и Лисичанска для россиян обошелся и значительным числом раненых. Министр обороны указал, что таковых более 20 тысяч, из которых 6,5 тысячи потеряли при этом конечности и получили другие тяжелые травмы.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения число ликвидированных россиян в Украине превысило 38,5 тысячи. Также оккупанты потеряли почти 1,7 тысячи танков и почти 3,9 тысячи боевых бронированных машин.

Напомним, недавно Резников дал интервью западным СМИ, в котором рассказал, что в Украине считают вполне реальной победу до конца 2022 года.