Резников о самолетах для ВСУ, пике потерь и еще более мощном оружии – 10 главных заявлений из интервью для ВВС

Министр обороны подробно объяснил, что происходит на фронте

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне встречи Рамштайн-4 дал обширное интервью ВВС о ситуации на фронте – как фактическом, так и военно-дипломатическом. Ему непосредственно предшествовали две страшные трагедии в Часовом Яру и Виннице и скандал с якобы запретом военнообязанным мужчинам свободно передвигаться по Украине. Глава Минобороны не стал обходить эти досадные темы тоже. "Телеграф" собрал основные тезисы беседы.

Украинская ПВО работает и это спасает жизнь

Несмотря на то, что трагедии, подобные атакам на Часов Яр или Винницу случаются, ПВО работает и сбивает 50% российских ракет, направленных на украинские города. Без них ужаса было бы "кратно больше".

"Израильские специалисты, например, скажут, что они гарантируют защиту на 80%. Но не сто. Сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же "Калибров". Израильский "Железный купол", очень известная система защиты, тоже сбивающая определенный тип ракет, но не крылатые ракеты"

Задача усилить противовоздушную и противоракетную оборону перед военным руководством уже стоит. И она будет выполняться независимо от даты победы Украины. В скором времени США предоставят две системы NASAMS и это будет начало запланированного развития.

Рано или поздно Украина получит самолеты

Еще в ноябре США говорили Минобороны, что не дадут Украине даже ПЗРК Stinger. А теперь в распоряжении ВСУ артиллерия натовского калибра 155 мм, противокорабельные ракеты "Гарпун", реактивные системы MLRS и уже легендарные HIMARS. Сейчас Резников работает над тем, чтобы получить современные танки и самолеты.

"И будут самолеты. Вопросы какие. Потому что если кто-то думает, что самолеты F-16 – это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы для F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хорошие. Есть другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства"

Миллионная армия для деоккупации Юга

Недавнее заявление министра обороны о том, что Украина собирает миллионное войско для освобождения южных земель, оказалось несколько ошибочным. На самом деле речь шла о том, что под штыком в государстве сейчас стоит миллион защитников – это и ВСУ вместе с терробороной, и Нацгвардия, и пограничники, и полиция, и спасатели, и СБУ, и другие силовики. Именно из них состоит миллионная армия, о которой говорил Резников. О наборе нового миллиона речи не идет.

Выход к границам 1991 года

Президент Зеленский дал приказ освободить все украинские территории, включая оккупированные в 2014 году. Далее военные, исходя из своих компетенций, без лишнего вмешательства разрабатывают соответствующие планы.

"Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию"

Очередность кампаний и ресурсы определяют военные и открыто обсуждают их с партнерами Украины. Так мир понимает планы и помогает целенаправленно и сознательно.

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Пик потерь пройден

Паника с вероятным запретом мужчинам свободно передвигаться внутри Украины была следствием коммуникационного провала – общество подумало, что контроль усиливают из-за безумных потерь на фронте. На самом деле пик был пройден в мае.

"У меня есть данные, но я не могу их обнародовать, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага. Самый большой пик наших потерь был в мае… (Тогда) действительно до ста парней и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых"

Ситуация начала меняться, когда в Украину стала поступать артиллерия 155 калибра. Сейчас с человеческими ресурсами проблем нет, вопрос только по количеству вооружений. Доукомплектование идет, чтобы дать возможность некоторым подразделениям отдохнуть и восстановить боеспособность, поэтому продолжают вручать повестки. Но вручать повестки за проступки – "полная дурь", ведь защищать страну должно быть честью, а не наказанием.

Война продолжается, и это важно понимать

Украинцам важно отдавать себе отчет, что война в разгаре, она не закончилась, и жизненно необходимо экономить силы и заботиться о себе, чтобы пройти ее до самой победы.

"Надо научиться восстанавливать свои экономические ресурсы, платить налоги, работать в состоянии войны"

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Победа до конца года вполне реальна

Если партнеры будут помогать Украине, не сомневаясь, что вкладываются в победителя, обещание Зеленского завершить войну до конца года вполне можно выполнить. Как минимум вернуться к границам 23 февраля 2022 года.

"Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против россии). Это серьезный общемировой проект"

Контрабанда из Украины оружия возможна, но крайне сложна

Упреки в том, что Украина может нелегально продавать предоставленное ей партнерами оружие, может и имеют под собой основания, ведь возят через границу сигареты или даже автоматы Калашникова. Но переправить артиллерийскую установку практически невозможно.

"Извините меня, (что) вывезут артиллерийскую установку М777, которая весит десятки тонн, или "Краба" сорокатонного – это же дурь полная. Кроме того, это современное оружие, которое имеет в себе GPS-трекеры, которые наши партнеры легко могут отслеживать"

"Поэтому если вдруг вы действительно увидите, что в обратном направлении через границу с Польшей, Румынией или Словакией едет военная техника, то это может быть только два случая. Или это что-то везут на ремонт, который не могут сделать в Украине. Или это остатки российских танков, "Буков", "Панцирей", которые я везу на выставку в Варшаву, Прагу, Берлин, или в Гаагу, где я хочу поставить возле Международного (уголовного) суда установку "Бук", которую мы забрали у россиян

Украина может получить дальнобойную артиллерию

Американцы предоставили HIMARS на условиях, что Украина не будет бить ими по российской территории – это правда. Но переговоры о предоставлении боеприпасов к ним с дальностью 300-500 км продолжаются, потому что ВСУ нужно оружие с разной дальностью. Депутаты, комментирующие этот вопрос, не посвящены в нюансы переговоров и не могут быть посвящены.

Угроза наступления из Беларуси сохраняется

На коротком отрезке времени Минобороны не видит такой угрозы, но риск никуда не исчез.