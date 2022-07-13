Нардеп трех созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" пояснил, чего ждать от очередного "Рамштайна" и о чем следует говорить представителям Украины

Четвертая встреча стран-доноров военной помощи Украине (формат "Рамштайн", в который входят министры обороны стран НАТО и союзников) состоится 20 июля в режиме онлайн.

Надеюсь, "Рамштайн-4" даст четкие ответы на три важных вопроса.

Главный вопрос – увеличение объемов поставок вооружений. То, что мы получаем, условно говоря, в единичных экземплярах качественное, мощное, высокоточное оружие – ничего не решает.

Даже если мы посмотрим в цифровом выражении, то, к сожалению, после подписания президентом США закона о ленд-лизе, объемы поставок вооружения в Украину не просто не увеличились, но даже уменьшились.

Поскольку встреча в формате "Рамштайн" – это возможность пообщаться не только с нашими заокеанскими партнерами, но и с большим количеством стран, которые помогают Украине, ее надо использовать как обращение к ним всем. С призывом серьезно увеличить поставки. Чтобы мы получили возможность формировать какие-то ударные кулаки. Поскольку нам нужно не только защищаться, но и освобождать временно оккупированные территории. А чтобы идти в наступлением, нам надо понимать, на что мы можем опираться. На какое оружие, на какое количество боеприпасов.

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Еще есть проблема, о которой мало говорят. Когда мы получаем западное вооружение – артсистемы, РСЗО и боеприпасы, нам одновременно нужна и техническая поддержка всего этого. Даже самые современные системы ломаются, нуждаются в техобслуживании. А у нас, как правило, нет ремонтной документации, не определено концептуально, где мы можем ремонтировать вооружение. На территории Украины это делать сложно. Мы не можем абсолютно прикрыть небо от российских ракет. Всё по той же причине дозированных поставок нам современных видов вооружения, включая ПВО. На территории сопредельных стран-партнеров это можно делать. Вопрос – где именно. На предприятиях этих стран – или на неких совместных, с нашим участием. С точки зрения будущего нам, конечно, было бы интересно что-то совместное. Чтобы мы освоили ремонт техники, которая так или иначе у нас осядет, в дальнейшем мы ее, возможно, будем приобретать наряду с отечественной – для будущей украинской армии.

Так что техподдержка, обслуживание, ремонт того, что мы получаем, – важная составляющая общего процесса. И это тоже стоит обсуждать в рамках "Рамштайна". Иначе передовая военная техника превратится в металлолом, который не стреляет и не едет.

Кроме того, во время встречи надо жестко поднимать вопрос усиления контроля в связи с попытками рф обходить санкции. Мы надеемся, что рф утратит возможность производить высокоточное оружия. А она усиленно коррумпирует чиновников, политиков разных стран, находя обходные пути. Американцы уже обнародовали список из 18 стран, через которые рф пытается обходить санкции. Среди них, к большому сожалению, даже Грузия, сама пострадавшая от российской агрессии. И Израиль, и ряд других стран. Думаю, у тех же США существуют механизмы политического влияния, чтобы это прекратилось.

Контроль должен быть жестким. Ведь россия вплоть до дипломатической почты использует, чтобы нелегально завозить те же чипы для ракет и так далее.

Санкции в отношении российской политической и экономической системы, олигархов – это тоже оружие. И так же, как россия использует на фронте против Украины тактику огневого вала – цивилизованный мир должен использовать против агрессора тактику вала санкций. Чтобы под него попала вся чиновничья, политическая, бизнесовая верхушка рф.