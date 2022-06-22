"Арахамия выдвинул ультиматум": Грузия выдала громкие обвинения в адрес Украины

В Грузии считают, что Украина мешает странет вступить в ЕС

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы лично ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС.

Об этом в среду, 22 июня, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая перед грузинским парламентом, передает ТАСС.

По словам Гарибашвили, во время своих визитов Арахамия настаивал на этом.

"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены", — заявил Гарибашвили.

Ранее в интервью радиостанции "Голос Америки" Арахамия заявлял, что ездил в США, чтобы передать американской стороне доказательства о нарушениях Грузией санкционного режима в отношении рф.

Ранее сообщалось, что власти Грузии отказались открывать против россии "второй фронт". Напомним, президент Украины Владимир Зеленский публично критиковал власти Грузии за отказ присоединиться к санкциям против рф. В Грузии говорят, что не делают этого, ведь это ударит по их экономике.