россия распадется на куски: Резников спрогнозировал как и когда это произойдет

Министр обороны Алексей Резников сделал прогноз относительно будущего россии

Министр обороны Украины Алексей Резников, который на днях рассказал о подготовке к освобождению южных областей, считает, что у россии нет перспективы сохранить все субъекты федерации, как они есть сейчас.

Об этом он сказал в интервью британской газете The Times, передает Украинская правда.

По мнению министра, в ближайшие годы часть регионов российской федерации начнут заявлять о своем суверенитете. В конечном счете это приведет к тому, что россия распадется на несколько государств.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим ряд призывов к суверенитету на территории россии. российская федерация закончит свое существование как разные страны – Татарстан, Башкортостан и т.д.", — отметил Резников.

Он также заявил, что страны демократии объединились, чтобы победить россию, и эта война, в конце концов, положит конец империи.

"Мы уверены, что антикремлевская коалиция родилась. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания своих людей, что мы должны заставить кремль проиграть. Мы вместе победить в этой войне", — сказал министр.

Напомним, министр обороны Резников в пятницу, 8 июля, впервые назвал численность украинской армии и сил безопасности во время войны.