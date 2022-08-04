Повторное наступление на Киев: генерал Наев сделал важное заявление

Линия обороны столицы сформирована таким образом, что враг больше не сможет ее пробить

Генеральный штаб ВСУ утверждает – угроза наступления с северного направления с территории Беларуси сохраняется. Вместе с тем командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Сергей Наев уверен – в Киев враг больше не пройдет.

Об этом он заявил по результатам посещения ключевых позиций в Северной операционной зоне в Киевской области, сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВС Украины. "Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил", — сказал Наев.

По его словам, комплексная система огневого поражения, созданная возле столицы, предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков. Наев также сообщил, что армейцы на этом участке находятся в постоянном взаимодействии с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Все вместе они работают, чтобы сделать наступательные действия врага невозможными. Причем речь идет не только об отражении прямой атаки, но и о деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Наев также отметил огромную поддержку со стороны местного населения. Люди, пережившие вражескую оккупацию, всячески помогают защитникам и правоохранителям. "Уверен, что враг по этому направлению больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", — добавил командующий.

Как сообщал "Телеграф", даже в пропагандистских "газетах" оккупантов, которые они раздают на оккупированных территориях, уже нет речи о взятии Киева за три дня.