Новый элемент формы был введен в средине июля

Кадыровские силовики в Чечне сменили шевроны на форме и теперь вместо надписей, указывающих на принадлежность к подразделениям, там красуется надпись "На Киев".

Как сообщает "Кавказ.Реалии", источники в правоохранительных органах Чечни подтвердили эту информацию, а также отметили, что соответствующие изменения были введены на прошлой неделе.

"С 18 июля в городе замечают – практически все силовики носят эту надпись на спине", – сообщил источник.

Так недавно в сети появилось видео, на котором шевроны с надписью "На Киев" видны на спинах силовиков из подразделения полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. Впрочем, источники издания говорят, что такие же надписи теперь можно видеть и у подразделений ОМОНа и других силовых структур.

Что именно этим хотели сказать власти Чечни так и остается непонятным.

Как сообщалось ранее, на днях глава Чечни рамзан кадыров заявил, что он вместе со своими помощниками разрабатывают планы по "демилитаризации" Польши, которую они хотят захватить вслед за "взятием Киева".

Это заявление прозвучало спустя буквально день после того, как он обеспокоился тем, что Чечня не прикрыта системами ПВО и побежал выпрашивать их у кремля.