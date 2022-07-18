А как же "Киев за три дня"? кадыров насмешил неожиданным заявлением

Кадыров, очевидно, переживает из-за поставки Украине дальнобойных Himars, поэтому призвал кремль предоставить защиту

Самопровозглашенный главарь Чечни рамзан кадыров на фоне поставок Киеву мощного западного оружия, демонстрирующего незаурядные результаты в борьбе с оккупационной армией россии, обратился к москве с просьбой разместить базу ПВО в горах Чечни.

Соответствующую информацию он обнародовал в понедельник, 18 июля, в своем Телеграмм-канале, передает "Информатор Украина". Согласно имеющимся данным, кадыров просит у кремля разместить системы противовоздушной обороны на территории танковой части в Шалинском районе, которая находится в Чечне.

По словам главаря республики, учитывая сложившуюся ситуацию, россии нужны новые стратегические военные решения, в том числе в южной части страны, мол, сейчас, как никогда, там нужны системы ПВО.

кадыров также отметил, что от противника (Украина — ред. редакцией) в любой момент можно ожидать чего-либо, поэтому сейчас крайне необходимо внедрение "предупредительных тактических мер".

В сети над опасениями и просьбами кадырова относительно размещения ПВО саркастически шутят, вспоминая его необоснованные заявления, сделанные в первые дни полномасштабного вторжения россии по захвату украинского Киева всего за три дня:

"Ну, вы понимаете так? От "Киев за 3 дня" до "нам нужна ПВО в Чечне ", — говорится в тексте публикации медиапортала в Телеграмме.

Кроме того, пользователи обращают внимание и на то, что желание главаря Чечни разместить системы противовоздушной обороны на южных рубежах россии, а также тестирование москвой сирен воздушной тревоги, четко указывает на то, что так называемая спецоперация россии по "освобождению" украинцев от "нацистов", явно пошла не по плану.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети радовались абсурдным провалам кафиров на фронте. В частности, украинцев насмешило, как в Алчевске система противовоздушной обороны российского врага "перехватила" саму себя.