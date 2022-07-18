В москве включат сирены тревоги: когда и к чему готовятся

Уведомлением прервут даже эфир российских средств массовой пропаганды

Пока украинские школьники готовятся сдавать мультитест под воздушную тревогу, к схожему готовятся и жители российской столицы москвы. В среду в городе будут раздаваться сирены, а сигнал оповещения покажут по телевизору и передадут по радио.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городские власти москвы, эта тревога будет учебной. Местные службы будут учиться своевременно информировать жителей об опасности. Обещают также, что тренировки будут проведены для работников экстренных и оперативных служб.

Пугать москвичей сиренами планируют в среду, 20 июля между 10:40 и 12:00. Сигнал будет включаться последовательно в разных районах города. Вместе с сиреной заработают громкоговорители, которые передадут сигнал "Внимание всем!". Обещают, что продлится это не больше минуты. Вместе с тем уведомление появится в телевизионном и радиоэфире. Что бы ни было в это время в эфире – хоть скабеева, хоть соловьев – программу прервут сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!" и сообщение продублирует диктор.

Связана ли эта тренировка с международными событиями, неизвестно, но "Телеграф" ранее сообщал, что именно на 20 июля запланировано проведение встречи "Рамштайн-4", в ходе которой партнеры Украины обсудят новые планы по оказанию военной помощи ВСУ.