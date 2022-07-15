Угроза ракетной атаки: как школьники будут сдавать мультитест в условиях войны

Вероятность объявления воздушной тревоги остается весьма высокой, но в МОН приняли меры

Украинские школьники, которые уже скоро отправятся на сдачу мультитеста — нынешнего варианта привычного ВНО, будут спускаться в укрытия, если в городе объявят воздушную тревогу. Само проведение НМТ на время приостановят, однако лишь в том случае, если тревога не будет длиться долго.

Как объяснили в Минобразования, в такому шагу пришлось прибегнуть из-за повышенного риска атак российских оккупантов на скопления мирных украинцев в различных городах Украины. Будущих абитуриентов хотят максимально обезопасить на период экзамена, пишет портал "Освіта.юа".

Продолжение сдачи теста будет зависеть от длительности тревоги:

короткая — участники возвращаются в аудитории и продолжают сдачу теста;

длинная — участников отправляют домой, позволяя сдать экзамен в дополнительную сессию НМТ-2022.

Стоит отметить, что тестирование собираются провести в специальных временных экзаменационных центрах. Главным требованием к зданиям, где будут сдавать НМТ, является наличие большого и крепкого бомбоубежища, куда можно спрятаться от вероятной ракетной атаки.

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К слову, школьники могут проверить свои знания как в Украине, так и в ряде иностранных государств, если из-за войны выехали за границу. При этом часть украинских областей в нынешних условиях не обеспечила проведение мультитеста из-за повышенной опасности. Детям, живущих в таких регионах, были предложены другие города.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какую важную деталь просят не разглашать участников НМТ-2022. Она также прямо влияет на общую безопасность.