В россии засекретили адреса бомбоубежищ

В российской столице засекретили информацию о месторасположении бомбоубежищ, необходимых на случай ядерного удара.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат московского городского совета от КПРФ Евгений Ступин, в случае наступления "часа Х" никто из жителей даже не будет знать куда идти.

"В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов", — написал он.

По его словам, он попытался узнать расположение ядерных бомбоубежищ в четырех районах города, где проживают его избиратели. Однако в ответ заместитель городского главы сообщил ему, что расположение этих объектов является "государственной тайной".

Ступин добавил, что в случае возникновения рисков ядерного удара по Москве, никто из жителей города не будет знать, где им прятаться. После этого он пообещал, что обратится к прокуратуре, чтобы выяснить причины такой таинственности.

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Как сообщалось ранее, российские политики и пропагандисты неоднократно смаковали тему ядерной войны. Так недавно замсекретаря Совбеза рф дмитрий медведев в очередной раз выдал гневный пост в соцсетях и заявил, что "палец путина" всегда находится на "красной кнопке", а потому угрожать россии трибуналом никто не смеет.