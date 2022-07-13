"Державна таємниця": у Москві засекретили адреси бомбосховищ

У росії засекретили адреси бомбосховищ

У російській столиці засекретили інформацію про місцезнаходження бомбосховищ, необхідних на випадок ядерного удару.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі депутат московської міської ради від КПРФ Євген Ступін, у разі настання "години Х" ніхто з мешканців навіть не знатиме куди йти.

"У зв’язку з тим, що держпропаганда та окремі депутати періодично погрожують іноземним державам ядерними ударами, очевидно, що зростає ризик завдання по Москві ударів у відповідь", — написав він.

За його словами, він спробував дізнатися про розташування ядерних бомбосховищ у чотирьох районах міста, де проживають його виборці. Однак у відповідь заступник міського голови повідомив йому, що розташування цих об’єктів є "державною таємницею".

Ступін додав, що у разі виникнення ризиків ядерного удару по Москві ніхто з мешканців міста не знатиме, де їм ховатися. Після цього він пообіцяв, що звернеться до прокуратури, щоби з’ясувати причини такої таємничості.

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Як повідомлялося раніше, російські політики та пропагандисти неодноразово смакували тему ядерної війни. Так нещодавно заступник секретаря Радбезу рф дмитро медведєв вкотре видав гнівний пост у соцмережах і заявив, що "палець путіна" завжди знаходиться на "червоній кнопці", а тому погрожувати росії трибуналом ніхто не сміє.