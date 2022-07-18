У москві увімкнуть сирени тривоги: коли і до чого готуються

Сповіщенням перервуть навіть ефір російських засобів масової пропаганди

Поки українські школярі готуються складати мультитест під повітряну тривогу, до схожого готуються і мешканці російської столиці москви. У середу в місті лунатимуть сирени, а сигнал сповіщення покажуть по телевізору і передадуть по радіо.

Як повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на міську владу москви, це тривога буде навчальною. Місцеві служби вчитимуться своєчасно інформувати мешканців про небезпеку. Обіцяють також, що тренування проведуть для працівників екстрених та оперативних служб.

Лякати москвичів сиренами планують у середу, 20 липня між 10:40 та 12:00. Сигнал вмикатимуть послідовно у різних районах міста. Разом із сиреною запрацюють гучномовці, які передадуть сигнал "Увага всім!". Обіцяють, що триватиме це не більше хвилини. Разом з тим сповіщення з’явиться в телевізійному та радіоефірі. Що би не було у цей час в ефірі – хоч скабєєва, хоч соловйов – програму перервуть повідомленням "Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення!" і повідомлення продублює диктор.

Чи пов’язано це тренування з міжнародними подіями, невідомо, але "Телеграф" раніше повідомляв, що саме на 20 липня заплановане проведення зустрічі "Рамштайн-4", під час якої партнери України обговорять нові плани з надання військової допомоги ЗСУ.