Оккупанты в Луганской области попали в себя своей же ракетой: в сети смеются над "российским бумерангом"

Вражеская ПВО "перехватила" сама себя

На территории временно оккупированного украинского города Алчевск, что в Луганской области, куда оккупанты стянули все свои резервы, система противовоздушной обороны российского врага "перехватила" саму себя.

Видеоподтверждение того, что одна из вражеских ракет ПВО после запуска сменила траекторию, в результате чего поразила саму систему в ночь на 24 июня, в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, многие люди не верят в то, что оккупанты действительно могут обстреливать сами себя, поэтому это видео станет очередным подтверждением безрассудных действий вражеской армии.

"Когда я пишу, что российские кафиры иногда сами обстреливают города Донбасса, которые им подконтрольны, многие не верят. И возражают — "ну не могут они обстреливать сами себя". Что ж, вот доказательства. Это оккупированный город Алчевск Луганской области. Как видим, могут еще как! А потом российские пропагандисты напишут, что это украинские фашисты подло обстреляли Алчевск", — говорится в тексте публикации.

Пользователи сети не замедлили с обсуждением очередной неудачи российских оккупантов. В частности, большинство саркастически шутит над непутевыми умениями россиян пользоваться мощным оружием. Некоторые отмечают, что именно таким образом враг уничтожает мирный Алчевск, который за восемь лет никак не пострадал от войны с россией. Есть и такие, кто радуется осечке захватчиков, мол, "рашисты уже успели модернизировать бумеранг".

Реакция пользователей сети на неудачный обстрел оккупационной армии

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети появилось видеоподтверждение того, что оккупационная армия россии обстреливает оккупированный Донецк для того, чтобы затем обвинить в бомбардировках украинских военных.