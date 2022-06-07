Укр

"Стреляют здесь же!" Появилось видео, доказывающее обстрел Донецка оккупантами

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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россия продолжает гатить по жилым районам украинских городов Новость обновлена 07 июня 2022, 11:34
россия продолжает гатить по жилым районам украинских городов

Жители оккупированных территорий уже не верят в пропаганду рф

В оккупированном Донецке, который около недели назад был в очередной раз обстрелян нацистской армией российской федерации, снова прогремела серия взрывов. На этот раз под удар врага попали Калининский и Ленинский районы города, жители которых уже отказываются верить басням рф, систематически обвиняющей в обстрелах украинские Вооруженные силы.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщил Телеграмм-канал "Типичный Донецк", обнародовав фото и видео очевидцев бомбежки. По словам местных жителей, обстрел ведется именно в Донецке, а не за его пределами, так что верить пропагандистам, которые по телевизору вбивают в головы жителям оккупированных территорий, что их бомбят ВСУ, не стоит.

"Стреляют тут же, и прилетает здесь бл**ь, кто там по новостям говорит, что кто-то другой е**шит? Слышно же здесь", — говорит житель города, которому удалось снять видео обстрела.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

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Обстрел жилых районов Донецка

В комментариях под публикацией украинцы саркастически отмечают, что жителям Донецка нужно привыкать к жизни под обстрелами, мол "именно этого вы и хотели".

Некоторые отмечают, что украинцы никогда бы не стали бомбить жителей своего же государства, ведь всем в этой стране жить дальше и восстанавливать ее придется также общими усилиями, а россии — безразлично.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что неспокойно в последние дни в украинском Николаеве, где российская армия снова нанесла ракетные удары по одному из жилых районов города, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар.

Теги:
#Донецк #Обстрел #Война #Відео