Мощные HIMARS в действии: стало известно о массовой гибели командиров оккупантов

россия несет серьезные потери во время боев на украинских землях

Оккупационная армия российской федерации, которая на протяжении 143 дней ведет кровавую войну в Украине, пренебрегая действующими нормами международного права, продолжает нести потери как среди личного состава, так и среди техники. В частности, благодаря новому мощному западному вооружению РСЗО HIMARS украинские защитники всего за один день ликвидировали несколько российских солдат и представителей руководства военных сил рф.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале, ссылаясь на данные "Медиазоны", обнародовал замминистра МВД Антон Геращенко. В сообщении говорится, что 8 июля на территории Украины погибли пять штабных военнослужащих, а также трое полковников из командования вс рф.

"10 июля российский Союз десантников сообщил об ударе по командному пункту 106-й ВДВ, известно о гибели 3-х полковников из командования: замкомандира по вооружению Максима Кудрина, начштаба Андрея Васильева и замкомандира по тылу Сергея Кузьминова. При ударе также погибли несколько рашистов из оперативного состава, есть данные о раненых", — пишет Геращенко.

Кроме того, он добавил, что информация о значительных потерях военных сил россии при ударе ВСУ по штабу в Новой Каховке также частично подтвердилось. Там погибли два российских полковника: Сергей Кенс и Алексей Горобец. Оба находились в составе 20-й мотострелковой дивизии рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее оккупационная армия России потеряла склад боеприпасов на юге Украины.