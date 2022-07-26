Кадировці знову зібралися брати Київ: поки що лише футболками (відео)

Новий елемент форми було введено у середині липня

Кадировські силовики у Чечні змінили шеврони на формі та тепер замість написів, які вказують на приналежність до підрозділів, там красується напис "На Київ".

Як повідомляє "Кавказ.Реалії", джерела в правоохоронних органах Чечні підтвердили цю інформацію, а також зазначили, що відповідні зміни було запроваджено минулого тижня.

"З 18 липня у місті помічають – практично всі силовики носять цей напис на спині", – повідомило джерело.

Так нещодавно у мережі з’явилося відео, на якому шеврони з написом "На Київ" видно на спинах силовиків із підрозділу полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова. Втім, джерела видання кажуть, що такі ж написи тепер можна бачити й у підрозділах ОМОНу та інших силових структурах.

Що саме цим хотіла сказати влада Чечні так і залишається незрозумілим.

Як повідомлялося раніше, днями голова Чечні рамзан кадиров заявив, що він разом зі своїми помічниками розробляють плани щодо "демілітаризації" Польщі, яку вони хочуть захопити слідом за "взяттям Києва".

Ця заява прозвучала буквально через день після того, як він стурбувався тим, що Чечня не прикрита системами ППО і побіг випрошувати їх у кремля.