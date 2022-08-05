Последние разговор лидеров стран состоялся около года назад

В Пекине не дают прямого ответа на предложение президента Украины Владимира Зеленского насчет переговоров с лидером Китая Си Цзиньпинем. Как известно, глава украинского государства предложил китайскому коллеге устроить диалог, чтобы рассказать о происходящем на войне в Украине и, вероятно, повлиять на его поддержку россии.

Соответствующее заявление представительницы Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин опубликовало издание people.cn. Во время брифинга чиновницу спросил один из журналистов, собирается ли Китай в ближайшее время организовывать любой переговорный процесс с украинской стороной, включая самого Зеленского.

"Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса", — прозвучало в ответ от Хуа Чуньин.

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Подобный ответ на полученный вопрос дипломат посчитала исчерпывающим. Отметим, что китайцы до сих пор используют словосочетание "кризис в Украине" вместо того, чтобы писать правду о войне, начатой диктатором владимиром путиным.

Перед тем, как Владимир Зеленский заговорил о необходимости переговоров с Китаем, появилась информация, будто КНР пытается найти обходные пути, которые бы помогли россии частично избежать санкций Запада.

При этом раньше украинский президент считал, что нахождение официального Пекина "в стороне" от российско-украинской войны вполне себе устраивает нашу страну.