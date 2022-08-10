Война — день 168: оккупанты продолжают терроризировать мирные города, но "хлопки" уже слышны в Крыму

Оперативно о главном 10 августа

В Украине начался 168 день с начала полномасштабного российского вторжения. Обстрелы мирных городов со стороны оккупантов не прекращается ни на день, и даже тяжелые потери не заставляют российское руководство отказаться от планов по аннексии украинских территорий. Продолжается и ядерный терроризм на Запорожской АЭС, туда уже доставили план по подключению станции к российской энергосети. Однако ВСУ отступать не собираются и ежедневно наносят оккупационным войскам мощные удары, а "хлопки" уже слышат даже в оккупированном Крыму.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях 10 августа, однако более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 В сети появились новые кадры, снятые неподалеку от уничтоженного российского военного аэродрома в Крыму. Отмечается, что парковка, которую видно на видео, находилась на расстоянии около 400 метров от места расположения вражеских самолетов.

Осторожно на кадрах много нецензурной лексики.

Данные за 7 августа доступны в материале: "Война — день 165: россияне ударили ракетами по городам запада и центра Украины".

Информацию за 8 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 166: оккупанты готовят "референдумы" и терроризируют Запорожскую АЭС".

А о происходившем 9 августа читайте в публикации: "Война — день 167: поставки оружия Украине и взрывы в оккупированном Крыму"