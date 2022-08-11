Воевать с Украиной согласились тысячи беларусов: подробности

рф все еще пытается втянуть белорусов в войну против Украины

В четверг, 11 августа, на 169-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что около 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных согласились принимать участие в войне в Украине на стороне оккупантов.

Об этом во время брифинга в четверг сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Ukrinform TV. По его словам, главной мотивацией для этих белорусов является денежное вознаграждение без идеологической составляющей.

"В общем, по имеющимся данным, россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", — заявил Громов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МВД Украины выразили опасения, что россиянам все же удастся дожать Беларусь и заставить РБ принять участие в войне против Украины.

Напомним, что в Беларуси на используемом россиянами аэродроме прогремели взрывы.