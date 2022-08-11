Возле границы Украины под Курском новая "бавовна" — пострадали пограничники рф

Информацию о погибших российская сторона не комментирует

В Глушковском районе Курской области, который граничит с украинской Сумщиной, во время минометного обстрела позиций врага пострадали трое пограничников.

Как сообщает Telegram-канал Baza, обстрел со стороны Вооруженных сил Украины начался 10 августа около 7 часов утра. По предварительным данным атака была совершена минометными снарядами неустановленного калибра по приграничным поселкам Теткино и Попово-Лежачие Глушковского района Курской области россии.

Поселки Глушковского района, по которым были совершены обстрелы

В результате нанесенных ударов трое сотрудников пограничной службы были ранены. Все госпитализированы в медицинское учреждение. Информация о погибших не разглашается.

Стоит отметить, что после обнародования заявлений об обстреле поселков, граничащих с Украиной, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Также добавим, что информацию об обстреле приграничной территории уже успел подтвердить губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, минометный удар был нанесен украинскими Вооруженными силами, — пишут "риа новости".

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Что касается украинской стороны, то пока никаких подтверждающих заявлений, что обстрел был произведен Вооруженными силами, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на белорусском аэродроме, который используется россиянами для размещения своей техники, ночью 11 августа слышали взрывы. В Минобороны Республики уже прокомментировали слухи, отметив, что вспышка произошла якобы во время пробега одной из единиц техники после замены двигателя.