Ситуация накаляется: россияне нанесли новый удар Запорожской АЭС

В четверг, 11 августа, российские оккупанты не прекратили обстрелов Запорожской АЭС и выпустили еще несколько снарядов, которые попали совсем близко от первого энергоблока атомного объекта.

Как передает "Энергоатом", в результате обстрела была повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи нее началось задымление, заметное из разных частей города.

"Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", — отметила пресс-служба "Энергоатома".

Тем временем в сети появилось видео с места событий, на котором заметно, как ЗАЭС закрыло облако дыма.

Новость дополняется…