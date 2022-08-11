Ситуация накаляется: россияне нанесли новый удар Запорожской АЭС
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В четверг, 11 августа, российские оккупанты не прекратили обстрелов Запорожской АЭС и выпустили еще несколько снарядов, которые попали совсем близко от первого энергоблока атомного объекта.
Как передает "Энергоатом", в результате обстрела была повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи нее началось задымление, заметное из разных частей города.
"Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", — отметила пресс-служба "Энергоатома".
Тем временем в сети появилось видео с места событий, на котором заметно, как ЗАЭС закрыло облако дыма.
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