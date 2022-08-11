Укр

Предупреждения не действуют: россияне снова выпустили по Запорожской АЭС десяток снарядов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Территория ЗАЭС дважды за день подверглась обстрелам со стороны россиян Новость обновлена 11 августа 2022, 16:58
Территория ЗАЭС дважды за день подверглась обстрелам со стороны россиян

На этот раз обошлось без жертв и пострадавших

В четверг, 11 августа, несмотря на все предупреждения со стороны международного сообщества и Украины, российские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта. По станции запустили десяток снарядов.

Как передает "Энергоатом", было зафиксировано 5 "прилетов" в районе комендатуры станции, которая находится рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. После вражеских обстрелов загорелась трава на небольшом участке, но, к счастью, удалось обойтись без жертв и пострадавших.

Российским оккупантам небольшого пожара на атомном объекте показалось мало, поэтому они выпустили еще 5 снарядов в сторону пожарной части, которая находится недалеко от Запорожской АЭС. Это сорвало "пересменку" персонала на станции, ведь автобусы с новой сменой вернули обратно в Энергодар, поэтому до стабилизации ситуации работу будут продолжать работники предварительной смены.

Примечательно, что российская пропаганда начала разгонять информацию, будто персонал ЗАЭС в панике покинул станцию, но в "Энергоатоме" говорят, что это фейк и манипуляция. По их словам, ситуация на атомном объекте контролируется.

Между тем, в сети появилось видео, как над Запорожской АЭС поднимаются клубы дыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал прекратить боевые действия возле АЭС, а также попросил демилитаризовать периметр вокруг станции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия занимается ядерным терроризмом и призвал предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту.

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#Пожар #Запорожская АЭС #Обстрел #Армия РФ