"Неонацисты и животная ксенофобия": Захарова бьется в истерике из-за громкого решения Латвии по рф

Захарова заявила об антироссийской истерике, якобы развязанной Ригой

В четверг, 11 августа, на 169-й день полномасштабного вторжения путинский войск в Украину в россии отреагировали на действия Латвии, провозгласившей рф государством-спонсором терроризма.

С соответствующим заявлением выступила официальная представительница министерства иностранных дел россии Мария Захарова. Свою реакцию Захарова обнародовала в Telegram.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — написала она.

Кроме того, Захарова напомнила о своем комментарии от 8 августа, когда она прокомментировала намерение Латвии объявить рф спонсором терроризма.

"Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику", – сказала Захарова тогда.

В сети лишь посмеялись над официальной представительницей мид рф:

Напомним, 11 августа латвийский парламент завершил процедуру, запущенную Комиссией по иностранным делам. Сейм проголосовал за предложенное ею заявление о признании рф страной, которая поддерживает терроризм.