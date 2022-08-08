Война — день 166: оккупанты активизировались на юге и Донбассе

Оперативно о главном за 8 августа

Вот уже 166 дней российские оккупанты ведут полномасштабное вторжение в Украину. Захватчики провели наступательную операцию на юге страны, где их отбросили ВСУ. Кроме того, россияне на нескольких направлениях атаковали на Донбассе. В США считают, что боевые действия в Украине продолжаться до лета 2023 года, а экономический кризис ударит по всем в Европе, включая рф. В Черном море пока успешно работает "зерновой коридор". Украина вывела из своих портов второй караван с зерном.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли 8 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Израиль и палестинская группировка "Исламский джихад" согласились на перемирие, сообщает The Times of Israel. Перемирие вступило в силу в воскресенье в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля. Израильская сторона ранее предупредила, что в случае нарушения перемирия "Исламским джихадом" будет наносить ответные удары по сектору Газа.

00:00 В оккупированном Херсоне сообщают о взрывах. Также есть сообщения о попадании по Антоновскому мосту.

Что произошло 5 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 163: двоякая ситуация на Донбассе, Украина против Amnesty International".

А данные за 6 августа доступны в материале за субботу: "Война — день 164: битва за Донбасс, ядерный террор россии".

Информацию за 7 августа можно прочитать в сводке за воскресенье: "Война — день 165: россияне ударили ракетами по городам запада и центра Украины".