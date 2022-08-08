Россияне атаковали Винницкую область новыми ракетами: что о них известно

До этого такой тип ракет вражеская армия применяла только для важнейших целей

Российские военные накануне 7 августа нанесли очередной ракетный удар по Винницкой области, применив при этом гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал". Как правило, ракеты этого класса сбрасывают с истребителей или бомбардировщиков.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили Воздушные силы ВСУ в собственном Telegram-канале.

Отмечается, что основным носителем "Кинжалов" являются истребители МиГ-31, а также бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Эти ракеты новейшие, которые имеет на вооружении страна-агрессор россия. Их взяли на вооружение в 2018 году и с тех пор выпустили всего несколько десятков.

Боевая часть Х-47М составляет 500 килограмм, а летит эта ракета со скоростью 12 тысяч км/ч. После пуска "Кинжалы" поднимаются на большую высоту в верхние слои атмосферы, что делает их сложной для обезвреживания целью. Командование Воздушных сил ВСУ также указало, что тактико-технические характеристики этой ракеты не дают средствам ПВО, которыми располагает Украина, эффективно их фиксировать, поэтому сигнал о тревоге иногда может не срабатывать.

Примечательно, что с самого начала полномасштабного военного вторжения российская армия применяла такой тип ракет несколько раз и по чрезвычайно важным целям.

Напомним, что россияне атаковали Винницкую область ракетами "Кинжал" вечером 7 августа. Были зафиксированы несколько прилетов по военным объектам региона. К сожалению, без пострадавших не обошлось, но их количество устанавливается. Важно добавить, что в тот вечер не сработали системы оповещения о ракетной опасности, поэтому в области сначала раздались взрывы, а затем включились сирены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты используют в Украине запрещенные мины неизбирательного действия. Такими минами вражеская армия пытается ограничить свободу передвижения населения вдоль своих оборонительных рубежей по Донбассу.