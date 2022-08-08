Человечество может не выжить: почему в мире вспыхивают конфликты и откуда еще ждать беды

В мире сейчас есть целый ряд наиболее опасных конфликтных зон, где уже "полыхает" или может "вспыхнуть" в ближайшее время

В конце июля-начале августа в мире начали вспыхивать конфликты, которые ранее были тлеющими или замороженными. Обострилось противостояние между Косово и Сербией.

Китай усилил давление на Тайвань после визита туда американского спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Израиль и сектор Газа возобновили взаимные обстрелы, равно как и Армения с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

"Телеграф" обсудил с экспертами, почему участились конфликты в разных концах света, связано ли это с российской агрессией в Украине и где еще может "вспыхнуть" в обозримом будущем.

ООН оказалась неспособна предотвращать и останавливать войны

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что череда конфликтов не связана напрямую с войной в Украине. Однако эта война, подчеркивает он, усугубила некоторые проблемы, которые обострили уже существующие разногласия.

"Конфликты идут там же, где и шли годами. В этом году напряженность снова наблюдается на Южном Кавказе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В основном, из-за нерешенности местных конфликтов", – поясняет эксперт.

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Действительно, конфликтов в XXI веке в целом и в последний год, в частности, появилось слишком много. Несмотря на то, что их хватало всегда, в последнее время имеем дело с явным перебором, говоря языком игроков в карты. Причины их возникновения разные. Они и религиозные, и идеологические, и территориальные и т.д. Однако ключевая – неэффективность так называемой ялтинской системы международных отношений.

Международное право, особенно в части предупреждения возникновения войн и принуждения враждующих сторон к миру, оказалось абсолютно неэффективным. Фактически, как и в древние времена, действует принцип права силы, а не силы права".

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При этом, продолжает эксперт, усложняется ситуация тем, что в наиболее опасных конфликтных зонах у сторон участников есть оружие массового поражения, в частности ядерное. А каких-то реалистических перспектив достижения устойчивого мира, из-за неэффективности ООН, единой универсальной международной организации, призванной предупреждать войны, и региональных организаций, на данный момент не просматривается.

"Кроме того, возникла проблема лидерства в наиболее развитых государствах мира, в первую очередь тех, которые являются постоянными государствами – членами Совбеза ООН, – отмечает Вадим Трюхан. – Лидеров уровня де Голя и/или Конрада Аденауэра на Западе уже не было много десятков лет. В россии и Китае преобладают амбиции гегемонии в мире. Особенно в москве, ведущей себя фактически как нацистский Берлин в 30-40-е годы".

Конфликтных зон всё больше

По мнению Вадима Трюхана, есть ряд наиболее опасных конфликтных зон, где уже "полыхает" или может "вспыхнуть" в ближайшее время.

"Номер один – это бесспорно Украина, ведущая кровопролитную войну за независимость от нацистской россии. Фактически, за украинцев и наши территории идет борьба между тоталитарной россией и демократическим свободным миром. От того, удастся ли победить рф, зависит не только будущее европейского континента, но и судьба многих государств третьего мира", – уверен экс-дипломат.

Номер два – это противостояние Китая и США. И вопрос далеко не в одном острове Тайвань с его 23 миллионами свободных людей и новейшими технологиями, уверен эксперт. Речь, считает он, идет о контроле над широким тихоокеанским регионом и образом жизни.

"Этот конфликт имеет историю во многие десятки лет, однако в течение последних месяцев, а особенно недель, он приобрел угрожающие признаки, – отмечает Вадим Трюхан. – Если сторонам не удастся в ближайшее время найти точки соприкосновения и заключить долгосрочное соглашение, ситуация может выйти из-под контроля с перспективой начала открытого вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. При этом на стороне Китая могут выступить россия и Северная Корея с сателлитами. А на стороне США – Индия, с которой начинаются совместные военные учения вблизи Китая, а также ряд других государств, в первую очередь союзников по НАТО, AUKSA и так далее".

Номер три – Ближний Восток. Военные действия между Израилем и Палестиной последних дней – это, считает эксперт, лишь предвестник великой войны в этом вновь накаляющемся регионе.

"Противоречия по линии Израиль – Иран, а также Израиль – арабский мир снова выглядят как не преодолимые. Достаточно спички, чтобы там разразилось пламя. При этом Израиль задействует всё имеющееся у него оружие, в том числе ядерное", – предупреждает Вадим Трюхан.

Номер четыре – Сирия.

"Похоже, – отмечает эксперт, – что Турция и Иран приближаются к соглашению о разделе этого государства. Причем способствует этому ослабление россии, погрязшей в Украине по самые уши, а также потеря Вашингтоном интереса к событиям в многострадальном сирийском государстве".

А еще есть Ирак, в котором фактически произошел военный переворот, напоминает Вадим Трюхан. Есть Йемен, в котором уже много лет идет кровопролитная война с участием региональных лидеров, в частности Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирана и т.д. Есть Ливия, в которой после смерти Каддафи идет гражданская война, тоже с участием ряда иностранных государств.

Мир еще никогда не стоял так близко к краю пропасти

"Ситуация на международной арене приобретает очертания хаотизации. Не хочется сгущать краски, но без коренной перестройки инфраструктуры, призванной обеспечивать соблюдение международного права, а также модернизации самого международного права, человечество может не выжить. Мир еще никогда не стоял так близко к краю пропасти, как сейчас", – считает экс-дипломат.

Выход, по мнению Вадима Трюхана один – ключевые геополитические игроки и блоки, в том числе США, ЕС, НАТО, Китай, Индия, Израиль, ЛАГ (Лига Арабских Государств), Иран, МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой), Африканский Союз – должны договориться и учредить Организацию свободных наций взамен обанкротившейся ООН.

"Сейчас эта идея выглядит утопически. Однако она уже проговаривается в кругу экспертов, политиков и юристов-международников. И чем быстрее она будет реализована, тем лучше для человечества", – уверен экс-дипломат.

По его мнению, главная задача нынешнего поколения мировых лидеров – не дать сбыться словам Альберта Эйнштейна, который писал: "Я не знаю, каким оружием будут вести Третью мировую войну, но четвертая будет с палкой и камнем".