Признали ошибку: американская телекомпания удалила фильм о "проблемах" с поставкой оружия для Украины

Лента вышла на экраны 4 августа, после чего ее подвергли критике

Американская телекомпания CBS после шквала критики удалила документальный фильм о поставках западного оружия в Украину. В скандальной ленте звучали безосновательные обвинения официального Киева в том, что оружие исчезает, кроме того, украинскую армию обвиняли в опасных методах ведения войны.

Как пояснили в CBS, документальная лента под названием "Вооружая Украину" была удалена, ведь данные в ней уже успели устареть. Фильм планируют переделать, добавив обновленные данные, и снова выпустить.

Стоит отметить, что в документалке, показанной общественности, приводились слова руководителя одного из частных фондов помощи Украине — литовского волонтера Йонаса Охмана. Комментарий снимался в апреле 2022 года. Тогда мужчина заявил, что только 30-40% процентов поставок, идущих через украинскую границу, достигают конечного получателя. Он говорил только об опыте своего фонда, но из контекста создалось впечатление, что речь идет о вооружениях стран НАТО, которые выделяются на государственном уровне прямо сейчас.

Кроме того, в ленте "Вооружая Украину" показали эксперта Amnesty International, работавшего над докладом по обвинению Вооруженных сил Украины в "опасных методах ведения войны". Этот текст вызвал шквал критики как среди обычных украинцев, так и со стороны властей. В частности, президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обвинения "аморальной избирательностью".

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В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после того, как CBS удалила фильм об Украине, призвал американскую компанию провести внутреннее расследование.

"Приветствуем первый шаг, но этого недостаточно. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставке жизненно необходимой военной помощи государству, противостоящему агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", — написал Кулеба в комментарии к сообщению телеканала CBS об удалении фильма в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский фильм с красноречивым названием получил награду на фестивале в Каннах. В нем говорится о жизни двух влюбленных подростков из Мариуполя, которым пришлось столкнуться с ужасами Второй мировой войны и нацистской оккупацией города.