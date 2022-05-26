Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Каннах

Фильм рассказывает о влюбленной паре из Мариуполя и нацистской оккупации города

Украинский фильм получил престижную награду кинофестиваля в Каннах. Речь идет о фильме Вилена Новака "Почему я живой", который отметили наградой в категории "Лучший режиссер полнометражного фильма".

Об этом сообщила пресс-служба Одесской киностудии, где был снят фильм.

Премия была вручена на фестивале Silk Road Film Awards Cannes.

Сюжет ленты рассказывает о жизни двух влюбленных подростков из Мариуполя, которым пришлось столкнуться с ужасами Второй мировой войны и нацистской оккупацией города. Сюжет основан на реальных собитиях и поставлен по сценарию писателя Евгения Митько.

Лента "Почему я живой" вышла в прокат в ноябре 2021 года, а в 2022 году фильм получил первое место в номинации Best Drama Feature Film на турецком кинофестивале, а также на американском фестивале Hollywood Gold Awards. Таким образом, награда Silk Road Film Awards Cannes для него уже третья.

Как сообщалось ранее, победители музыкального конкурса Евровидение украинская группа Kalush Orchestra запустила аукцион, в ходе которого будет продан победный кубок с песенного конкурса, а также легендарная розовая панамка солиста коллектива Олега Псюка.