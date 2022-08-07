Будет еще тяжелее: Курт Волкер оценил, сколько в Украине продлится война

Дипломат оценил насколько затянется российское вторжение

Украинцам предстоят непростые осень и зима из-за экономического кризиса вследствие войны с россией. Но после зимы в Украине ситуация будет тяжелой, уверен американский дипломат Курт Волкер.

Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины высказал мнение, что "сверхсложные времена" для нашей страны еще не наступили. После зимы он ожидает следующего этапа военных действий — весной и летом 2023 будет продолжаться война.

Волкер также отметил, что зима будет сложной для всех — Европы, Украины и даже россии. Европа будет переживать проблему стоимости энергоносителей. Напомним, часть стран уменьшили использование российского газа, а часть оказались от поставок из россии вовсе.

При этом Волкер пообещал продолжение поддержки США. Он отметил, что Украину поддерживают как демократы, так и республиканцы, а также Конгресс и американское сообщество и это показывает, что поддержка со стороны США вряд ли ослабнет. "Достаточно большие средства зарезервированы до конца этого фискального года и следующего", — отметил Волкер, пообещав как военную, так и гуманитарную помощь.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получает вооружение от США пока на бесплатной основе, но с началом ленд-лиза за часть техники придется платить по условиям займа — работать он начнет не ранее осени.