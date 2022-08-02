Ситуация очень тяжелая: Гетманцев дал прогноз для Украины на осень и зиму

Ситуация сложная, но не катастрофическая, считает политик

Украинцев ждет непростая зима — ожидаются проблемы с отоплением в части регионов, снижение температурного минимума в квартирах, но это не все испытания для жителей нашей страны. От войны серьезно пострадала экономика Украины.

"Телеграф" пообщался с главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардепом Даниилом Гетманцевым. Он считает, что ситуация будет только усложнятся, если будет длиться острая фаза.

Политик напомнил, что половина украинских предприятий сократили свое производство более чем на треть, а 14% — перестали работать вообще. По прогнозам ВВП в 2022 году сократится на треть, а повышения цен к концу года стоит ждать на уровне 31%. Доходы украинцев при этом будут падать (на 26,9% снизится реальная зарплата на фоне инфляции), а безработица только вырастет.

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Но Гетманцев уверен — несмотря на тяжесть ситуации, катастрофы нет. Он сравнивает ситуацию с началом войны с россией в 2014-2015 годах, и утверждает, что ситуация в стране лучше. Глава комитета парламента напоминает, что банковская система работает стабильно, уровень инфляции почти на европейском уровне, несмотря на войну (21,5% в Украине сравнивает с 15% в Польше), а также бизнес выходит из тени — в июле по сравнению с прошлым годом поступления НДС выше больше чем в 2,5 раза при частично не работающей экономике. За 2022 нет месяца, когда приход НДС был меньше год к году.

Ранее "Телеграф" анализировал изменения, которые происходят в потребительской экономике в Украине с августа — в сфере ЖКХ и банковских услуг. Хоть цена газа для украинцев и не изменится, но на мировом рынке она растет — это приведет к тому, что газ в Украине будет, но без излишков.