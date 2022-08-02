Ситуація дуже важка: Гетманцев дав прогноз для України на осінь та зиму

Ситуація складна, але не катастрофічна, вважає політик

На українців чекає непроста зима — очікуються проблеми з опаленням у частині регіонів, зниження температурного мінімуму в квартирах, але це не всі випробування для мешканців нашої країни. Від війни серйозно постраждала економіка України.

"Телеграф" поспілкувався з головою комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та нардепом Данилом Гетманцевим. Він вважає, що ситуація буде тільки ускладнюватися, якщо триватиме гостра фаза.

Політик нагадав, що половина українських підприємств скоротили своє виробництво більш ніж на третину, а 14% перестали працювати взагалі. За прогнозами ВВП у 2022 році скоротиться на третину, а підвищення цін до кінця року варто чекати на рівні 31%. Доходи українців при цьому будуть падати (на 26,9% знизиться реальна зарплата на тлі інфляції), а безробіття лише зросте.

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Але Гетманцев упевнений — попри тяжкість ситуації катастрофи немає. Він порівнює ситуацію з початком війни з росією в 2014-2015 роках і стверджує, що ситуація в країні краща. Голова комітету парламенту нагадує, що банківська система працює стабільно, рівень інфляції майже на європейському рівні, попри війну (21,5% в Україні порівнює з 15% у Польщі), а також бізнес виходить із тіні — у липні у порівнянні з минулим роком надходження ПДВ вище більше ніж у 2,5 рази за частково не працюючої економіки. За 2022 рік немає місяця, коли прихід ПДВ був меншим рік до року.

Раніше "Телеграф" аналізував зміни, що відбуваються у споживчій економіці в Україні з серпня — у сфері ЖКГ та банківських послуг. Хоч ціна газу для українців і не зміниться, але на світовому ринку вона зростає, це призведе до того, що газ в Україні буде, але без надлишків.