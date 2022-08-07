Враг провалил попытку штурма на Херсонщине, ВСУ активизировали авиацию: детали

Оккупанты пытаются подкреплять свои действия тяжелой техникой, но даже она им не помогает

После позорной потери сразу шести складов за один день россияне на южном направлении фронта решили проявить дополнительную напористость. Вражеские подразделения двинулись из Васильков, что на Николаевщине, в сторону Благодатного Херсонской области, однако были вовремя остановлены огневым отпором со стороны украинской армии.

Больше деталей о происходящем на юге сообщили в свежей сводке от 7 августа представители оперативного командования "Юг". Военнослужащие говорят, что противник активизировался и надеется вернуть себе утраченные позиции, хотя ВСУ, конечно же, всячески этому противодействуют.

Так, штурм в сторону Благодатного не увенчался успехом, хотя россияне и пытались помогать себе с помощью бронированной техники. Получив ощутимые потери, врагу пришлось "героически" сбежать.

В ответ на авиационный террор наших позиций со стороны оккупантов ВСУ также начали отстреливаться с воздуха. Благодаря бомбардировщику, истребителям, а также боевым вертолетам за прошлые сутки три опорных пунктов армии рф, четыре скопления живой силы и техники, а также склад боеприпасов и радиолокационная станция противника ощутили на себе огневую мощь наших защитников.

Всего украинские военные выполнили 6 августа более двух сотен огневых задач. Благодаря этому им удалось уничтожить минимум четыре зенитно-ракетных систем С-300, которые используются врагом как в качество средства ПВО, так и для обстрела мирных жителей Украины. Также россияне не досчитались ЗРК "Панцирь-С1", беспилотника-разведчика, нескольких автомобилей и броневиков. Не вернутся домой живыми 72 солдата армии противника, а на воздух успешно взлетел один из полевых складов оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую опасную тактику россияне могут попытаться использовать на Херсонщине против контрнаступления ВСУ.

Также мы писали о том, что враг только и ждет, когда украинские военные крупно ошибутся на юге, чтобы тут же нанести серьезный удар по скоплению наших сил. Впрочем, военное командование наверняка знает о тактике врага, поэтому не позволит нашим парням быть застигнутыми врасплох.