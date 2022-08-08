россия обошла санкции, закупив западные чипы для современного оружия – расследование

С начала войны страна-агрессор получила более 15 000 поставок западной микроэлектроники

Высокотехнологичная продукция, в том числе электронные чипы, попала еще в первые пакеты санкций против россии, введенные США и Евросоюзом. Целью этих санкций было подавить технологическое развитие страны агрессора и лишить ее возможности производить современное оружие. Тем не менее, в рф все равно продолжают поступать тысячи партий микроэлектроники ведущих западных производителей.

Об этом свидетельствуют результаты расследования агентства Reuters, проведённого вместе с британским Королевским Объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), лондонским аналитическим центром в области обороны и расследовательским изданием iStories. Среди деталей, обнаруженных в остатках российских ракет и другой техники, были обнаружены микроконтроллеры, программируемые чипы и сигнальные процессоры таких производителей как:

Texas Instruments Inc., США;

Altera – принадлежит корпорации Intel, США;

Xilinx – принадлежит компаниям Advanced Micro Devices Inc (AMD), США;

Maxim Integrated Products Inc – в прошлом году приобретенная компанией Analog Devices Inc, США;

Cypress Semiconductor – принадлежит германской фирме Infineon AG.

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При этом, как утверждают эксперты, знакомые с конструкцией российских вооружений, речь не всегда идет о специфической микроэлектронике, предназначенной сугубо для оружия. Нередко это о бытовые чипы, предназначенные для потребительских приборов типа микроволновок или автомобильных бортовых компьютеров. Некоторые из них были произведены более 30 лет тому назад. Но встречаются среди электронных деталей и программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA). Они удобны тем, что их можно использовать повторно и программировать под любые потребности – например снять со стиральной машины и использовать в высокоточном оружии. В частности, один такой FPGA изъяли из ракеты 9М544.

Изучив документы российской таможни, журналисты и эксперты пришли к выводу, что после 24 февраля россияне получили более 15 тысяч поставок западных электронных компонентов. В Reuters предположили, что это могут быть компоненты для производства не подпадающих под санкции бытовых товаров, также поставки могут осуществлять компании и трейдеры из стран Восточной Азии, которые не присоединились к санкциям и часто не подконтрольны западным производителям.

В AMD, Analog Devices и Infineon на запрос агентства ответили, что соблюдают санкции, поэтому начали внутренние расследования, чтобы выяснить, как их продукция попадает в россию. Infineon и Texas Instruments сообщили, что их продукция на момент оглашения санкций уже находилась в пути в рф. Intel же заявила, что их поставки предназначались для внутреннего использования до момента, когда компания ушла из россии в начале апреля.

Как сообщал "Телеграф", из-за санкций в россии останавливаются целые отрасли с топовыми предприятиями, а чтобы заместить подсанкционные товары, в стране на законодательном уровне разрешили полулегальные серые схемы импорта.