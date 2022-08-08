Запад рассматривает возможность санкций против Турции: что произошло

США и Европа обеспокоены тем, что Турция идет на сближение с россией

Турция не слишком скрывает, что не прочь помочь России обойти определенные западные санкции, в частности на днях стало известно, что турецкий президент Реджеп Эрдоган получил из Москвы предложения по торговле нефтью и перенаправлению финансовых потоков. И Запад уже готовит ответную реакцию, в частности наложение санкций уже на саму Турцию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Особую обеспокоенность, по данным издания, на Западе вызвали результаты переговоров Эрдогана с российским диктатором путиным в Сочи в пятницу, 5 августа. В частности, турецкий президент договорился о приеме карт российской платежной системы "Мир" некоторыми банками Турции, утроении взаимного товарооборота и оплате российского газа в рублях.

Еще в июне американские чиновники во главе с замминистра финансов Уолли Адейемо посетили Турцию именно с целью предупредить Анкару о возможности вторичных санкций США. Турцию предостерегли от попыток скрыть у себя грязные российские деньги. Из собственных источников FT стало известно, что это может обернуться для страны массовым отходом западных компаний и отказом от финансирования совместных проектов. Второе, по данным экспертов, может оказаться крайне болезненным для страны, имеющей инфляцию под 80%, значительный дефицит валюты и большой внешний долг.

Вместе с тем наложить европейские санкции на Турцию будет почти невозможно – внутри ЕС существуют значительные разногласия по этому вопросу, утверждают источники. Тем не менее, ограничения могут наложить отдельные страны.

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Как сообщал "Телеграф", украинский посол в Турции Василий Боднар считает, что Анкара в нынешней ситуации играет в свою игру, не становясь ни на чью сторону. Это помогает Эрдогану не терять влияние на путина. Таким образом, он смог, в частности, способствовать разблокированию экспорта украинского зерна.