Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа"

В пятницу, 5 августа, в Сочи состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Длились они более 4 часов. И по завершению информации было немного.

Давайте разбираться.

Если брать официальные заявления о частичной оплате за газ в рублях, то четыре часа переговоров, мягко говоря, много для единственной такой темы. Но если говорить о газовой теме вообще, хочу напомнить один факт, который почему-то постоянно выпадает из украинского информационного пространства. Когда мы говорим о газовом шантаже со стороны РФ, использовании газа как политического инструмента, чаще всего Украина вспоминает "Северные потоки" (первый реже, второй – постоянно) и украинскую газотранспортную систему (ГТС). При этом практически не вспоминает газопровод "Ямал – Европа". И тем более в нашей прессе журналисты, такое впечатление, старательно обходят темы южной ветки российского транзита. В частности, это "Турецкий поток" и "Голубой поток". И то, что в планах России было создание так называемого газового кольца, единой системы, которая могла бы перекачивать достаточно большие объемы газа. То есть, речь в данном случае не об оплате за газ – а о поставках газа через территорию Турции.

Но тут у России, в отличие от ситуации в Балтийском море ("Северный потоки", часть одной из веток системы газопроводов "Ямал — Европа"), положение несколько иное. Потому что Турция еще в 2010 году, в отличие от Украины, не имя ГТС, своих запасов газа, заявила, что намерена стать газовым хабом Европы. И планомерно реализовывала этот замысел. В результате, сейчас она имеет вход по газу из шести государств. Да, Россия, это наибольший объем на сегодня. Но, как бы то ни было, есть еще пять вариантов.

Для РФ в газовых отношениях с Турцией важны несколько вещей.

Первое – количество российского газа, которое будет идти дальше на территорию Европы.

Второе – использование газопроводов, которые строит Турция со своими партнерами по территории Европы.

А Турция сейчас строит газопровод на территории Австрии, он почти достроен через территорию Болгарии, Румынии, Венгрии. Возможно, будет заход в Словакию. И соответственно, выход в Австрию – и далее в Германию. Заполнение этой трубы российским газом с условиями контракта "Газпрома", а не турецкой стороны как транзитера, важно для РФ. В том числе, если говорить о неприятных перспективах Украины.

Еще на стадии открытия первого газопровода из Турции в Европу (Трансанатолийский газопровод, англ. Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, сокращенно TANAP, из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением является Трансадриатический газопровод" – прим. ред.), кстати, на торжественном мероприятии по этому поводу в 2018 году присутствовал предыдущий президент Украины, было очевидно, что это, выражаясь словами покойного харьковского мэра Кернеса, "умножает на ноль" южную ветку транзита через Украину.

Но ситуация после сдачи в эксплуатацию еще хуже. В случае, если договор на поставки газа предусматривает поставку с южного направления, а также ограничения на реэкспорт, возникает вопрос – из каких источников мы сами будем брать газ? Потому что значительная часть нашего его импортирования с территории ЕС, это так называемый виртуальный импорт. Когда российский газ идет через украинскую ГТС, мы просто отбираем часть его объемов, о которых договорились с европейскими партнерами. И это была одна из причин нашего обострения с Венгрией, когда та заявила, что намерена впредь покупать газ с южного направления. В итоге мы можем прийти к ситуции, когда в украинской ГТС не будет топлива. И отбирать оттуда будет нечего. А физических мощностей на перекачку на реверс мы в достаточном количестве не построили. Почему? Вопрос к НАК "Нафтогаз Украины".

И для РФ, в том числе в свете войны с Украиной, крайне важно, чтобы Румыния, Венгрия, в идеале – Словакия – получали российский газ с южного направления. Со словаками сложнее. А с Венгрией и Румынией этот вопрос, похоже, решить смогут.

Это если говорить о газовой части российско-турецких переговоров.

Второе их направление – экспорт российской продукции, в том числе зерна. То есть, не только вопрос функционирования "зернового коридора" для экспортирования зерна Украиной, но и вопрос продажи россиянами зерна, которое они украли в Украине. А также вопросы Турции как посредника поставки ряда товаров, которые РФ из-за санкций либо продать не может, либо купить не может. А у Турции, как и у Азербайджана, есть опыт, скажем так, посредничества в продаже подсанкционных товаров.

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Третье направление, которое, наверняка, обсуждали – военные технологии, военное сотрудничество. Турция совершила мощный рывок, собирая военные технологии по миру и сделав ставку на развитие собственного ВПК. И по части беспилотников, и по ряду других направлений она имеет свои наработки. А Россия хотела бы это получить. Но тут я не уверен, что есть определенные подвижки. Потому что для Турции это невыгодно. С точки зрения тех же "Байрактаров" ей выгоднее, чтобы они были у одной стороны (в данном случае – Украины), демонстрируя свою эффективность.

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Четвертое направлении, скорее всего, – Кавказ. А где он, там и Каспий. Турция играет всё более активную роль в Прикаспийском регионе. И даже операция россии в начале этого года в Казахстане была прервана после сигнала из Китая и из Анкары. Потому что Эрдоган срочно проводил виртуальный саммит руководителей тюркских государств.

Пятое направление, конечно, тема Украины. И тут всё укладывается в логику заявлений Эрдогана, что он готов быть и дальше посредником в переговорах между Украиной и россией. Таким образом Турция демонстрирует свою политическую эффективность и расширяет зону своего политического влияния.

А Турция, напомню, пытается уже не стать, а укрепиться в статусе мощного регионального лидера.

Что у нее пока и получается.