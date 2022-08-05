Обойти санкции: Турция получила предложение россии по нефти

Пока нет никаких признаков того, что Турция может согласиться на предложение

Мощные санкции со стороны стран Запада вынудили россию искать новые способы обойти ограничения. Одним из таковых в кремле видят Турцию, которая получила соответствующее предложение накануне визита президента страны Реджепа Эрдогана в российский Сочи.

Информацию об этом получило издание The Washington Post от представителей украинской разведки. Сообщается, что москва предлагает Эрдогану разрешить россии покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих компаниях, нефтяных терминалах и резервуарах.

Это, по мнению экономистов, позволит скрыть происхождение нефти после того, как эмбарго ЕС вступит в силу.

Кроме того, россия предлагает Турции открыть в своих госбанках корреспондентские счета для крупнейших российских финучреждений. Как считают эксперты по санкциям, такой шаг станет грубым нарушением санкционного режима.

В настоящее время нет никаких признаков того, что Турция примет предложения россиян, поскольку тем самым они подвергнут риску свои банки, против которых могут быть введены вторичные санкции.

Один из высокопоставленных турецких чиновников в комментарии изданию сообщил, что его страна по-прежнему "привержена независимости и суверенитету Украины", однако о деталях предложения говорить не стал.

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Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину ЕС начал сокращать поставки российских газа и нефти, чтобы избавиться от энергетической зависимости. К концу июля доля российского газа в ЕС сократилась с 40% до 20%.