ЕС вдвое снизил доли закупки российского газа: что в дальнейших планах

В планах ЕС сокращение потребления российского газа на 15%

Европейский союз сократил долю закупок газа из россии вдвое — от 40% до 20%. Однако полностью отказаться от него в ЕС пока не могут.

Как пишет издание DW, соответствующую информацию обнародовал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сравнив полный отказ от российского газа за одну ночь с чудесами, которые пока невозможны.

"Если к началу войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%", — заявил он.

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Кроме того, Боррель добавил, что Евросоюз действительно рассматривал вероятность введения штрафной пошлины на газ из россии, однако в итоге это предложение было отклонено. В то же время в планах государств-членов Союза есть полный отказ от российской нефти уже к концу текущего, 2022 года. По словам представителя ЕС, в настоящее время страны находятся в "процессе прекращения закупки газа".

Также глава европейской дипломатии добавил, что не считает утверждение о том, что экономика российской федерации не пострадала от введенных санкций действительными. Он подчеркнул, что на сегодняшний день все усилия ЕС направлены на полный разрыв российской экономической сферы с остальным миром.

Дипломат отметил, что рассчитывает на то, что ввп россии уже в этом году упадет на 10%, добавив, что это "наибольшая рецессия… со времен распада Советского Союза".

Следует напомнить, что российский "газпром" этим летом принял решение сократить подачу газа в Европу через "Северный поток" примерно на 20% от общей мощности газопровода. Свои действия компания аргументировала тем, что из-за введенных санкций якобы испытывают определенные проблемы с обслуживанием газопровода. Поэтому на фоне ответных действий в ЕС начали обсуждать вероятность сокращения потребления российского газа на 15%.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как российский "разпром" остановил подачу газа на газоизмерительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсковск", находящиеся на временно неподконтрольных Украине территориях.