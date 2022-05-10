россия поставила под угрозу транзит газа в Европу: детали

Газ будет подаваться в Европу по другому маршруту

Российский "Газпром" остановил подачу газа на газоизмерительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся на временно неподконтрольных Украине территориях.

Об этом проинформировала пресс-служба "Нафтогаза".

Там отметили, что речь идет о трети всего газа, который доставлялся в Европу по украинской ГТС.

"Вмешательство оккупантов в работу газотранспортной системы Украины ставит под угрозу стабильность и безопасность работы всей системы", — говорится в сообщении

В свою очередь пресс-служба Оператора ГТС Украины сообщает, что с 7:00 11 мая прием газа в этой точке осуществляться не будет, а для выполнения транзитных договоров он был перенесен на точку соединения "Суджа", которая находится на подконтрольной территории.

Как сообщалось ранее, в конце апреля стало известно, что Европа намерена отказаться от поставок российской нефти до конца года, в рамках шестого пакета санкций. Однако 9 мая стало известно, что не все страны-члены Евросоюза готовы ввести нефтяное эмбарго, а некоторые даже потребовали смягчения ограничений.