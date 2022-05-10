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росія поставила під загрозу транзит газу до Європи: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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росія поставила під загрозу транзит газу до Європи: деталі Новина оновлена 10 травня 2022, 23:25

Газ подаватиметься до Європи за іншим маршрутом

Російський "Газпром" зупинив подачу газу на газовимірювальну станцію "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсковськ", що знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Про це проінформувала пресслужба "Нафтогазу".

Там зазначили, що йдеться про третину всього газу, який доставлявся до Європи українською ГТС.

"Втручання окупантів у роботу газотранспортної системи України ставить під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї системи", — йдеться у повідомленні

Своєю чергою пресслужба Оператора ГТС України повідомляє, що з 7:00 11 травня приймання газу в цій точці не здійснюватиметься, а для виконання транзитних договорів прийняття було перенесено на точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній території.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня стало відомо, що Європа має намір відмовитися від постачання російської нафти до кінця року, в рамках шостого пакету санкцій. Проте 9 травня стало відомо, що не всі країни-члени Євросоюзу готові запровадити нафтове ембарго, а деякі навіть вимагали пом’якшення обмежень.

Теги:
#Україна #Газ #Росія #Нафтогаз #ОГТСУ
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