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Кто дает деньги путину: названы страны-лидеры по покупке нефти и газа рф

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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ЕС обеспечивает более 60% доходов Кремля от продажи энергоресурсов Новость обновлена 13 июня 2022, 12:36
ЕС обеспечивает более 60% доходов Кремля от продажи энергоресурсов

В мае объем экспорта из рф сократился примерно на 15%, однако агрессор и дальше получает прибыли за счет увеличения цен

Благодаря экспорту топлива россия смогла заработать около 93 миллиардов евро за сто дней войны с Украиной. При этом Европейский Союз обеспечил около 57 миллиардов, что составляет более 60% от общей суммы.

Согласно результатам исследования независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в тройку стран-лидеров, импортировавших наибольшее количество энергоресурсов из рф, попали Китай, Германия и Италия.

Не отстают от них и Нидерланды, благодаря которым страна-агрессор заработала 7,8 миллиарда евро. Турция с 6,7 миллиардами евро, а также Польша – 4,4 миллиарда евро. За ними следуют Франция и Индия.

Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов
Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов

Также отмечается, что больше всего заработать россии удалось на продаже сырой нефти. Общая сумма продаж за более чем три месяца составила 46 миллиардов евро.

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При этом экспорт трубопроводного газа увеличил российский бюджет на 24 миллиарда евро, нефтепродуктов — на 13 миллиарда евро, а уголь — на 4,8 миллиарда евро.

Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов по видам топлива
Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов по видам топлива

Исследование показало, что наибольший вклад в сокращение объемов импорта топлива сделали в Польше, США, Турции, Испании, Италии, а также в Японии. В то же время Китай, Индия, ОАЭ и Франция стали покупать в рф гораздо больше энергоресурсов, чем раньше.

Стоит добавить, что только в мае размер экспорта из россии сократился приблизительно на 15% если сравнивать его с довоенным периодом, но средняя экспортная стоимость после вторжения возросла на 60%. Именно благодаря этому страна-агрессор и получает прибыль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Европейского Союза объявили о том, что будут вводить частичный запрет на импорт российской нефти, что позволит сократить прибыль, которую агрессор сможет направить на финансирование войны в Украине.

Теги:
#ЕС #Топливо #Импорт #Экпорт