Кто дает деньги путину: названы страны-лидеры по покупке нефти и газа рф

В мае объем экспорта из рф сократился примерно на 15%, однако агрессор и дальше получает прибыли за счет увеличения цен

Благодаря экспорту топлива россия смогла заработать около 93 миллиардов евро за сто дней войны с Украиной. При этом Европейский Союз обеспечил около 57 миллиардов, что составляет более 60% от общей суммы.

Согласно результатам исследования независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в тройку стран-лидеров, импортировавших наибольшее количество энергоресурсов из рф, попали Китай, Германия и Италия.

Не отстают от них и Нидерланды, благодаря которым страна-агрессор заработала 7,8 миллиарда евро. Турция с 6,7 миллиардами евро, а также Польша – 4,4 миллиарда евро. За ними следуют Франция и Индия.

Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов

Также отмечается, что больше всего заработать россии удалось на продаже сырой нефти. Общая сумма продаж за более чем три месяца составила 46 миллиардов евро.

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При этом экспорт трубопроводного газа увеличил российский бюджет на 24 миллиарда евро, нефтепродуктов — на 13 миллиарда евро, а уголь — на 4,8 миллиарда евро.

Крупнейшие импортеры российских энергоресурсов по видам топлива

Исследование показало, что наибольший вклад в сокращение объемов импорта топлива сделали в Польше, США, Турции, Испании, Италии, а также в Японии. В то же время Китай, Индия, ОАЭ и Франция стали покупать в рф гораздо больше энергоресурсов, чем раньше.

Стоит добавить, что только в мае размер экспорта из россии сократился приблизительно на 15% если сравнивать его с довоенным периодом, но средняя экспортная стоимость после вторжения возросла на 60%. Именно благодаря этому страна-агрессор и получает прибыль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Европейского Союза объявили о том, что будут вводить частичный запрет на импорт российской нефти, что позволит сократить прибыль, которую агрессор сможет направить на финансирование войны в Украине.