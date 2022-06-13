Хто дає гроші путіну: названі країни-лідери з купівлі нафти та газу

У травні обсяг експорту з рф скоротився приблизно на 15%, проте агресор і надалі отримує прибутки за рахунок збільшення цін

Завдяки експорту палива росія спромоглася заробити близько 93 мільярдів євро за сто днів війни з Україною. При цьому Європейський Союз забезпечив приблизно 57 мільярдів, що складає більше 60% від загальної суми.

Згідно із результатами дослідження незалежного фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у трійку країн-лідерів, які імпортували найбільшу кількість енергоресурсів з росії потрапили Китай, Німеччина та Італія.

Не відстають від них і Нідерланди, завдяки яким країна-агресор заробила 7,8 мільярда євро. Туреччина із 6,7 мільярдами євро, а також Польща — 4,4 мільярда євро. За ними йдуть Франція та Індія.

Найбільші імпортери російських енергоресурсів

Також зазначається, що найбільше заробити росії вдалося на продажі сирої нафти. Загальна сума продажу за понад три місяці склала 46 мільярдів євро.

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При цьому експорт трубопровідного газу збільшив російський бюджет на 24 мільярдів євро, нафтопродуктів — на 13 мільярди євро, а вугілля — на 4,8 мільярда євро.

Найбільші імпортери російських енергоресурсів за видами палива

Дослідження показало, що найбільший внесок у скорочення обсягів на імпорт палива зробили у Польщі, США, Туреччині, Іспанії, Італії, а також в Японії. Водночас Китай, Індія, ОАЕ та Франція стали купувати у рф значно більше енергоресурсів, аніж раніше.

Варто додати, що лише у травні обсяг експорту з рф скоротився приблизно на 15% якщо порівнювати його із довоєнним періодом, проте середня експортна ціна після вторгнення зросла на 60%. Саме завдяки цьому країна-агресор і отримує прибуток.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Європейського Союзу оголосили про те, що вводитимуть часткову заборону на імпорт російської нафти, що дозволить скоротити прибуток, який агресор зможе спрямувати на фінансування війни в Україні.