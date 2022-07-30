ЄС удвічі знизив частки закупівлі російського газу: що в подальших планах

У планах ЄС скорочення споживання російського газу на 15%

Європейський союз скоротив частку закупівель газу з росії вдвічі — від 40% до 20%. Проте повністю відмовитися від нього у ЄС поки що не можуть.

Як пише видання DW, відповідну інформацію оприлюднив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, порівнявши повну відмову від російського газу за одну ніч із чудесами, які наразі є неможливими.

"Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв в ЄС становила 40%, то зараз вона опустилася до 20%", — заявив він.

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Крім того, Боррель додав, що Євросоюз дійсно розглядав ймовірність введення штрафного мита на газ з росії, проте у підсумку ця пропозиція була відхилена. Водночас у планах держав-членів Союзу є повна відмова від російської нафти вже до кінця поточного, 2022 року. За словами представника ЄС, наразі країни знаходяться у "процесі припинення закупівлі газу".

Також голова європейської дипломатії додав, що не вважає твердження про те, що економіка російської федерації не постраждала від впроваджених санкцій, дійсними. Він наголосив, що на сьогоднішній день усі зусилля ЄС спрямовані на повний розрив російської економічної сфери із рештою світу.

Дипломат відзначив, що розраховує на те, що ввп рф вже у цьому році впаде на 10%, додавши, що це "найбільша рецесія… з часів розпаду Радянського Союзу".

Варто нагадати, що російський "газпром" цього літа прийняв рішення скоротити подачу газу до Європи через "Північний потік" приблизно на 20% від загальної потужності газопроводу. Свої дії компанія аргументувала тим, що через впроваджені санкції нібито має певні проблеми з обслуговуванням газопроводу. Тож на тлі відповідних дій у ЄС почали обговорювати ймовірність скорочення споживання російського газу на 15%.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський "разпром" зупинив подачу газу на газовимірювальну станцію "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсковськ", що знаходяться на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.